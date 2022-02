Les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la migration et la protection sociale et le suivi d’avancement des projets communs ont été au centre d’un entretien, vendredi 18 février 2022, entre le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et l’ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.

Le ministre des Affaires sociales a présenté au diplomate européen les programmes de coopération et projets communs entre Tunis et Bruxelles, saluant à cette occasion le soutien constant de l’Union européenne à la Tunisie dans divers domaines.

Il a souligné l’attachement à enraciner davantage le partenariat avec l’Union européenne dans le cadre d’une approche globale qui tient compte des principes de droit et la justice sociale entre toutes les catégories et régions à même de contribuer à l’édification de la Tunisie nouvelle.

De son côté, Marcus Cornaro a indiqué que l’Union européenne continuera à soutenir la Tunisie dans ses projets surtout au cours de cette étape historique importante en assurant le suivi et la promotion des projets communs.