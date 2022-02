Infrastructure : 6 stations-service seront crÃ©Ã©es sur les aires de lâ€™autoroute A1Â 

Six stations-service seront créées sur les aires de l’autoroute A1 (Sousse-Hergla (PK 109), Sfax-Aguereb (PK 252) et sortie de Gabès vers le sud (PK 352)) en vertu d’un contrat signé, lundi dernier, entre la société Tunisie Autoroutes (STA) et OLA Energy Tunisie, a annoncé, jeudi, la société de distribution de produits pétroliers.

Les travaux de réhabilitation des terrains et d’aménagement des nouvelles stations OLA Energy commenceront dès cette année 2022.

Les six nouvelles stations-service OLA Energy sur les aires de l’autoroute A1 (Sousse, Sfax et Gabès) offriront à la clientèle une gamme complète de produits et services de la marque OLA Energy et notamment les carburants additivés Premium “O’ptimium ULTRA” et les carburants additivés “O’ptimium Eco Plus”, un service de restauration et cafés ainsi que la gamme des lubrifiants Accel, DeoMAX et Mobil (dont elle reste le seul distributeur agréé).

OLA Energy Tunisie dispose en effet du plus grand réseau privé de stations-service en Tunisie (plus de 176 stations actives réparties sur les quatre coins du pays). Depuis 2019, le réseau des stations a été rénové pour accueillir les nouveaux standards de la marque panafricaine : pompes de dernière génération, panneaux lumineux équipés de systèmes d’économie d’énergie (éclairage Led), centres de services automobiles (entretiens et pièces de rechange, lavage rapide, vidange et lubrifiants…), des concepts chaleureux de shops ‘‘MARHABA” ainsi que divers espaces de détente, de cafés et de restauration exploités par des partenaires et enseignes privées.

“Ce nouveau partenariat reflète notre stratégie de développement et de redéploiement commercial en Tunisie et en Afrique. Il sollicitera un investissement colossal et créera une nouvelle dynamique d’emploi et de services dans plusieurs régions” a déclaré le Directeur Général de OLA Energy Tunisie, Abdulhak Mohamed El Khablashi, lors de la cérémonie de signature du contrat.