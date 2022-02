Le Bureau des affaires spatiales des Nations unies (UNOOSA) annoncera, mercredi 16 février 2022, le lauréat du programme mondial “Kibocube” auquel la Tunisie participe, à travers par l’Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologie appliquée de Sousse (ESPITA).

Il s’agit d’un programme de coopération ONU/Japon sur le déploiement de CubeSat à partir du module d’expérimentation japonais (Kibo) de la Station spatiale internationale (ISS) “KiboCUBE”.

Ce programme offre aux établissements d’enseignement ou de recherche des pays en développement membres des Nations unies la possibilité de déployer des satellites qu’ils développent et fabriquent.

Une fois lauréate, la Tunisie pourrait lancer ce premier satellite éducatif “Tunsat1” vers la Station spatiale internationale en 2023, selon “TUNisian Space Association (TUNSA)”, partenaire de ce projet.

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) accorde au gagnant de ce concours, parmi des dizaines de pays en développement, la possibilité de lancer gratuitement un petit satellite à bord d’une de ses fusées vers l’ISS, station spatiale placée en orbite terrestre basse, occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l’environnement spatial).

La Tunisie a été présélectionnée et a atteint la phase finale de cette compétition internationale, lancée à l’initiative de l’UNOOSA en coopération avec l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) et qui favorise la coopération internationale dans le domaine des technologies spatiales et des projets qui s’y rapportent.

Il s’agit de garantir le droit de la Tunisie et du reste des pays du monde à exploiter pacifiquement l’espace, un droit garanti par l’ONU, qui supervise cette compétition mondiale.

Le développement de ce CubeSat par des étudiants de l’ESPITA, avec l’appui de ses partenaires et experts, vise à renforcer les capacités de la Tunisie dans le domaine spatial. Gagner cette compétition internationale permettrait de lancer dans l’espace le satellite tunisien “TUNSAT-1″, par un astronautes à bord de l’ISS, à l’aide d’un bras robotique dans l’ensemble Kibo qui constitue la contribution du Japon dans cette plateforme spatiale internationale. L’Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologie Appliquée prévoit de tenir une conférence de presse, le 16 février 2022, après l’annonce des Nations Unies du pays gagnant au concours mondial ” Kibocube “, pour commenter les résultats et présenter plus de détails sur le projet.

Actuellement, le seul module permettant de déployer des CubeSats depuis l’ISS est Kibo, développé par la JAXA. La capacité unique de Kibo est composée d’un système de sas et d’un bras robotique. Le premier déploiement orbital des CubeSats de Kibo a été mené avec succès en octobre 2012 grâce au “Small Satellite Orbital Deployer”, développé par la JAXA. Depuis lors, des nano-satellites et des CubeSats de divers pays du monde ont été déployés à partir de Kibo.