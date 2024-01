La société de construction spatiale russe RKK Energuia a dévoilé, mardi, un projet d’avion spatial pour les vols vers la future station orbitale russe (ROS) qui doit remplacer le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS).

Le projet, présenté à Moscou par le directeur général adjoint et concepteur général de RKK Energuia, Vladimir Soloviev, pourra améliorer la qualité du transport et du support technique de la station orbitale, selon ses concepteurs.

“Le cosmoplan est un avion doté d’un planeur composite du type +corps porteur+ avec une aile en forme de V orientable”, a relevé M. Soloviev, notant que l’aéronef est destiné à un usage réutilisable.

Parmi les principaux avantages de l’engin, ses concepteurs citent un choix plus large de zones d’atterrissage possibles et une réduction des coûts des opérations de recherche et de sauvetage.

De plus, l’utilisation d’un tel aéronef réduira la surcharge subie par les astronautes et contribuera donc au développement du tourisme spatial, a fait savoir M. Soloviev, cité par les médias russes.

En 2022, l’agence spatiale russe Roscosmos avait exprimé son intention de quitter l’ISS et de développer une station spatiale russe.

Selon le calendrier annoncé par le chef de Roscosmos, Iouri Borissov, la construction de la nouvelle station devrait être achevée avant 2032 et le premier module de la station sera opérationnel en 2027.

Un certain nombre d’experts estiment que l’intérêt croissant de la Russie pour les avions spatiaux est dû à l’importance militaro-politique croissante de l’industrie spatiale dans son ensemble.