Près de 620 participants et une trentaine d’invités, venus de pays maghrébins, arabes, africains et européens, sont attendus au 25ème congrès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) qui se tiendra à Sfax du 16 au 18 février 2022.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Yassine Trigui, secrétaire général adjoint de l’Union régionale du travail à Sfax, a souligné que les préparatifs vont bon train pour accueillir tous les participants au congrès dans les meilleures conditions possibles et assurer leur hébergement et leur transport vers le lieu de l’évènement.

” Les festivités démarreront mardi prochain à l’avenue Habib Thameur en face du siège de l’union régionale du travail à Sfax en présence des membres du bureau exécutif national de l’UGTT et des représentants de l’organisation internationale du travail et des organisations syndicales des pays frères et amis “, a-t-il fait savoir.

Lors de ce congrès électoral ordinaire, 37 candidats sont en lice pour les 15 postes du bureau exécutif national, 11 pour les 5 postes de l’instance nationale du règlement intérieur et 14 candidats pour les 5 postes de l’instance nationale de contrôle financier.

Des syndicalistes qui refusent l’amendement de l’article 20 du statut de l’organisation syndicale, en vertu duquel les membres du bureau exécutif peuvent se porter candidats pour plus de 2 mandats, avaient porté plainte auprès du tribunal pour annuler la tenue du 25ème congrès de l’UGTT.

Le 8 février, le tribunal de première instance de Tunis a rejeté cette plainte.