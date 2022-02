Dans une conjoncture extrêmement difficile ayant marqué l’année 2021 caractérisée par des perturbations internationales inattendues, il y a lieu de noter les faits saillants suivants :

– La production en 2021 a atteint 41.870 tonnes de Tri-Polyphosphate de Sodium (STPP-Na5P3O10) contre 55.680 tonnes produites en 2020 enregistrant ainsi une baisse de 24,80%.

Ce niveau de production reste, depuis plus de cinq ans, en deçà de la capacité nominale de production de l’Usine en raison de la baisse de la demande de ce produit sur le Marché International et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de Cas de Force Majeure dues aux arrêts forcés des Unités de production en 2016, 2017, 2018 et 2019, par manque d’acide phosphorique.

– Comparés à ceux de l’an dernier, les prix des matières premières, dont notamment l’acide phosphorique, ont connu des hausses vertigineuses et successives durant les quatre trimestres 2021, rendant très difficiles voire impossibles toutes tentatives de répercussion de ces hausses sur les prix de ventes du STPP qui, contrairement aux prix des engrais, sont peu sensibles aux évolutions des prix de l’acide phosphorique.

– La nouvelle Unité de production de MAP cristallisé, mise en Service au 1er juin 2021, connait un succès à l’international qui laisse présager d’un futur prometteur. En effet, la qualité du produit fini répond aux standards internationaux et la demande en ce produit est conforme aux attentes. Malheureusement par manque d’acide phosphorique et d’ammoniac cette nouvelle Unité est à l’arrêt depuis le mois 11/2021.

Par ailleurs, l’étude stratégique et de restructuration des activités de la Société, approuvée par le Conseil d’Administration de la Société en ses réunions du 22 juillet 2021 et 14 Octobre 2021 porte, dans une première étape, sur :

– la production de STPP alimentaire à partir de Janvier 2022 et ce par adaptation de l’Unité U-1000 et sa mise en conformité par rapport aux normes internationales en matière d’hygiène.

– la compression des charges par optimisation notamment des Ressources Humaines.

– la production de NPK par conversion de l’Unité existante U-1500.

En sa réunion du 25/01/2022, le Conseil d’Administration a confirmé encore une fois le plan de sauvetage et a décidé sa mise en œuvre dès la signature avec le Groupe Chimique Tunisien de la Convention d’approvisionnement en acide phosphorique et en ammoniac. Le financement de cette première étape sera assuré par l’injection de fonds propres par les actionnaires de la Société, dans le cadre d’un compte courant associés.