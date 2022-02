Le marché boursier a terminé la séance de jeudi sur une note quasi stable (+0,05%) à 7117,18 points, dans un volume soutenu de 14,3 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

– AeTECH s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Dans un volume dérisoire de 2 mille dinars, l’action s’est appréciée de 4,4% à 0,470 Dt. Au 31/12/2021, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 7,9 MD, en augmentation de 28% par rapport à la même période en 2020.

– BNA a été la valeur vedette de la séance, figurant à la fois parmi les plus grands gagnants et les valeurs les plus dynamiques de la cote. L’action de la banque étatique s’est offert un gain de 3,4% à 8,220 Dt, en amassant des capitaux de 545 mille dinars. Le produit net bancaire de la BNA s’est établi à 829 MD, au 31/12/2021, contre 690 MD, au 31/12/2020, enregistrant, ainsi, une augmentation de 20,1%.

– Magasin Général a accusé la moins bonne performance de la séance. Dans de très faibles échanges de 2 mille dinars, la valeur a reculé de 2,3% à 14 Dt. Depuis le début de l’année, le spécialiste de la grande distribution affiche une contreperformance de 15,8%.

– TPR s’est, également, inscrit à la baisse sur la séance. La valeur s’est pliée de 1,8% à 4,300 Dt, en générant des capitaux de 34 mille dinars.

– Dans la continuité des dernières séances, Wifack International Bank a figuré parmi les valeurs les plus dynamiques du marché d’actions. L’action de l’unique banque islamique de la cote a marqué une pause à 6,600 Dt, en alimentant le marché avec des échanges de 11,3 MD.