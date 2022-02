Le ministère des Finances a approuvé début février, un budget de 100 000 dinars au titre de l’année 2022, pour la réalisation du projet d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque (PV) sur le toit de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Un financement de l’ordre de 160 000 dinars a été déjà approuvé par le département ministériel dans le cadre du budget équipement 2021, pour le lancement de ce projet, mis en œuvre en coordination avec l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME).

L’Agence TAP avait signé, le 9 octobre 2019, une convention de partenariat avec l’ANME d’une durée de 5 ans renouvelables dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

Cette convention prévoit, entre autres, une assistance technique et financière de la part de l’ANME pour l’installation d’une centrale d’énergie solaire photovoltaïque (PV) et une collaboration pour la sensibilisation du grand public, à travers une médiatisation des actions de maîtrise de l’énergie, principale vocation de l’ANME.

Actuellement, l’électricité qui alimente l’agence provient du réseau national d’électricité à travers la STEG. La facture d’électricité de l’agence est d’une moyenne annuelle de 7000 dinars par mois. Dans le cadre de cet accord, l’agence TAP est parvenue à réduire sa facture énergétique d’environ 40%. Elle envisage d’installer, dans une deuxième phase, une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité estimée à 60 kilo volt-ampères (KVA) (218 panneaux PV).

En effet, l’Agence ambitionne d’obtenir le certificat de conformité à la norme ISO 50001 qui vise l’amélioration de la performance énergétique des entreprises et organisations. En tant qu’établissement public, elle œuvre à trouver une solution plus verte pour la production de son énergie et à contribuer aux efforts nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.