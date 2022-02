Une convention-cadre de partenariat et de coopération a été signée, lundi 7 février 2022, entre le ministère de l’Education et la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance (FTUSA) afin d’appuyer les efforts de l’Etat en matière de développement de l’infrastructure des établissements éducatifs. C’est ce qu’a indiqué Fathi Sellaouti, ministre de l’Education nationale à l’issue de la signature de la convention en marge de l’ouverture à Djerba des travaux de la 15ème édition de “Carthage assurance et de réassurance”.

Cette convention stipule que les sociétés d’assurance contribueront à la réalisation des travaux de clôture de plusieurs écoles publiques.

L’effort de l’Etat n’est plus suffisant nécessitant une intervention et un appui de différents intervenants sur le plan national, a ajouté Sellaouti. Le ministre de l’éducation a évoqué le projet de développement des programmes de l’enseignement primaire et leur actualisation afin de donner davantage de temps aux élèves pour pratiquer différentes activités assurant une promotion de leur compétence.

L’école publique enregistre différentes lacunes malgré les efforts déployés pour introduire des réformes, a encore noté Sellaouti. Il s’agit de 69 mille élèves victimes de décrochage scolaire en 2021 contre 100 mille lors des années précédentes dont 70 mille reprennent leurs études à travers le système de formation professionnelle alors que près de 30 mille élèves sont victimes de réseaux de trafic de drogue et de migration irrégulière, selon la même source.

La réalisation de différents objectifs pour promouvoir l’école publique nécessite des ressources et des investissements énormes a signalé le ministre de l’éducation. Le budget alloué au ministère de l’éducation figure parmi les plus important mais 95% de ce budget est mobilisé à la masse salariale et seulement 5% affecté aux constructions et équipements soit 250 millions dinars, a notamment rappelé le ministre.