Domaines de l’Etat : Restitution d’un terrain domanial agricole de 56,5 hectares à Soliman

Les services de la Direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières de Nabeul, ont récupéré mercredi, un terrain domanial agricole d’une superficie de 56,5 hectares, situé dans la délégation de Soliman, relevant du gouvernorat de Nabeul, selon le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

La restitution de ce bien domanial a été effectuée, en présence des autorités locales et sécuritaires et des représentants de la Direction régionale des domaines de l’Etat, du Commissariat régional de développement agricole, de l’Office des Terres Domaniales et de l’Unité de gestion des terrains domaniaux restitués de Nabeul à laquelle le terrain a été provisoirement, confié dans l’attente de sa réhabilitation, a précisé la même source.