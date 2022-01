Le premier bateau de tourisme de croisière accostera, le 23 mars 2022, au port de la Goulette, après un arrêt de deux ans, a annoncé le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Et de préciser dans un communiqué publié, lundi, que le département du Tourisme prévoit l’arrivée de 38 navires de croisière en cas d’amélioration de la situation sanitaire aux niveaux mondial et national.

Le retour de l’activité croisières et les préparatifs pour ce retour ont été au centre d’une séance de travail tenue, lundi, sous la présidence du ministre du Tourisme et de l’Artisnat, Mohamed Moez Belhassine et en présence du Président de la Chambre syndicale nationale de transport touristique, Slim Ben Jaballah.

A rappeler que le bateau de croisière “Amira” avait accosté, le 14 novembre 2019, au port de La Goulette, transportant 1090 voyageurs, dont 646 touristes allemands.