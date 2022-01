La balance commerciale du secteur textile/habillement a enregistré, en 2021, une régression de 4,2 points mais a demeuré excédentaire à 125,2%, contre 129,3% en 2020, selon l’analyse du Centre technique du textile (CETTEX).

En 2021, la valeur des exportations du secteur a atteint 7,634 milliards de dinars, soit une augmentation de 12,84%, alors que celle des importations s’est élevée à 6,098 milliards de dinars, soit une croissance de 16,22%.

Les exportations de la filière habillement ont enregistré une hausse de 15,73 % en dinars tunisiens (DT) et de 11,35% en poids, alors que celles de la filière textile ont baissé de 0,11% en dinars tunisiens et crû de 30,39% en poids par rapport à 2020.

Par pays et en valeur, les exportations vers la France ont atteint 2,596 milliards de dinars (+4,88%), l’Italie 1,600 milliards de dinars (+12,42%), l’Allemagne 989 millions de dinars (+5,24%), les Pays-Bas 556 millions de dinars (+29,72%), la Belgique 503 millions de dinars (+19,51%), l’Espagne 327 millions de dinars (+15,27%) et le Royaume-Uni 230 millions de dinars.

Concernant les exportations de la filière habillement, les vêtements en chaîne et trame ont crû de 17,17% en DT et +12,48% en tonnes, les vêtements en maille ont progressé de 11,41% en DT et de 7,84% en tonnes.

Une croissance en valeur et en poids des exportations des vêtements en chaîne et trame a été enregistrée sur tous les principaux marchés à l’exportation comme la France (+17,40% en DT et +11,47% en poids), l’Italie (+10,68% en DT et +0,47% en poids) et les Pays- Bas (+35,13% en DT et +29,41% en poids).

Les exportations des vêtements en maille ont enregistré des hausses importantes en DT sur plusieurs marchés à l’instar de l’Italie (+7,73%), la France (+12,60%) et la Belgique (+25,71%).

S’agissant des exportations de la filière textile, les hausses à l’export les plus significatives, en DT, sont enregistrées par les rubriques “tissus” (+16,59%) et “Linge de maison” (+50,48%). Ces exportations ont crû sur les marchés de l’Italie (+37,68%), des Pays-Bas (+53,67%) et du Royaume-Uni (+385,31%).

Au cours de l’année 2021, la valeur des importations du secteur a augmenté de 16,22% en DT et de de 6,07% en poids, par rapport à l’année de 2020.

Pour les intrants en textile, l’évolution est à la hausse avec 16,12% en DT et 5,71% en poids.

Les importations d’habillement ont également enregistré une hausse de 16,68% en DT et de 15,44% en tonnes.