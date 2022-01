La Fédération internationale de football (FIFA) va accorder un montant de 6 millions de dinars à la Fédération tunisienne de football (FTF) et s’engage à financer le projet de la Maison des Ligues. Cette annonce a été faite, jeudi 27 janvier 2022, par Wadii Jari, président de la Fédération tunisienne de football sur sa page officielle Facebook.

Par ce nouvel engagement, la FIFA poursuit son soutien à la Fédération tunisienne de football, après avoir accordé 6 millions de dinars comme contribution au financement de l’hôtel de la Fédération et du Centre de médecine sportive à hauteur.

Et le président de la FTF de préciser: cette Maison regroupe les ligues nationales de football professionnel, football amateur, niveau 1 et niveau 2, et la Ligue de football féminin, avec la construction d’un pavillon spécial pour la Direction nationale d’arbitrage dont le siège actuel sera celui de la Direction technique nationale.

Quant au Centre technique, il devient un centre intégré à proximité de tous ses bâtiments où se trouvent l’hôtel, les deux stades, les deux salles de sports et le centre médico-sportif.

Selon Jari, la Fédération tunisienne de football bénéficiera d’une nouvelle aide financière de la FIFA, d’un montant de 6 millions de dinars, dédiée à la réalisation de projets.