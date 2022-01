Après la séance baissière de la veille, l’indice de référence s’est ressaisi, grignotant 0,34% à 7114,76 points, dans un modeste volume de 2,5MD, selon les analyses quotidiennes de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BH Leasing a chapeauté le palmarès de la cote. Sans faire l’objet de transactions, l’action s’est appréciée de 4,2% à 1,740D. En 2021, les mises en force du loueur se sont hissées de 32,1% à 113,5MD.

Amassant un flux de 127 mille dinars, la valeur ARTES a signé une progression de 2,9% à 7,100D. A ce niveau de cours, le distributeur automobiles affiche une performance positive de 14,9% depuis le début de l’année. A fin 2021, le chiffre d’affaires du concessionnaire s’établi à 222,1MD, en hausse annuelle de 34,2%. Le distributeur des marques (Renault, Nissan et Dacia) a réussi à écouler 5968 immatriculations contre 4000 unités l’année précédente.

Le titre Attijari Leasing qui s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans un faible volume de transactions de mille dinars, la valeur a affiché une correction de 5,3% à 11,330D. Sur l’année 2021, les mises en forces du loueur ont progressé de 13% pour atteindre 204,6MD. Les revenus bruts de leasing se sont montés à 272,4MD, en hausse annuelle de 12,6%.

Egalement dans le rouge, le titre CIL a baissé de 2,9% à 16,900D. La valeur a généré de maigres volumes de 2 mille dinars sur la séance.

Terminant dans le vert (+1,2% à ,0Dt), SFBT a été l’action la plus dynamique de la séance. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 392 mille dinars, soit 16% du volume de la séance. A fin 2021, le chiffre d’affaires du spécialiste des boissons alcoolisées et non alcoolisées s’est effrité de 2,7% à 731,8MD.