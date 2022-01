Un répertoire en ligne de pratiques sélectionnées (https://bestpractices-waste-med.net/fr/) en matière de promotion de l’économie circulaire et la réduction des déchets municipaux en Méditerranée a été développé par le projet WES (Water and Environment Support), projet euro-méditerranéen.

Selon le dernier bulletin d’information du projet (janvier 2022), ce répertoire a pour objectif d’identifier (par le biais d’une consultation des parties prenantes), de documenter et de diffuser les meilleures pratiques clés pour améliorer la mise en œuvre des 3R (Réduction, Recyclage et Réutilisation) pour les déchets municipaux dans huit pays du sud de la Méditerranée dont la Tunisie. Les cas inclus sont d’échelle et de type différents et sont disponibles en anglais et en français.

Le site web contribue à l’agenda “2030 GreenerMed” de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et également au lancement d’une initiative phare de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable (SMDD 2016-2025) du PNUE/PAM: Entreprendre des évaluations régionales, ainsi que des échanges de connaissances, sur les solutions de haute et de basse technologie qui ont été mises en œuvre avec succès pour réduire les déchets (solides).

Le projet WES est un projet européen axé sur les pays sud de la Méditerranée et visant à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des ressources en eau rares dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.