Les indicateurs d’activité de la STAR relatifs à l’exercice 2021 font apparaitre une légère augmentation des primes acquises, une baisse des primes de la branche automobile et une forte augmentation des primes des branches transport, incendie et risques divers; ainsi qu’une augmentation de 13,1% de la branche vie.

– Des primes acquises qui s’élèvent à 368,7 MD en augmentation de 1,6% par rapport à celles de 2020, soit 362,7 MD. En non vie, les primes acquises baissent de 1,4% sur la branche automobile, dans la continuité des actions d’assainissement du portefeuille entamées depuis quelques années, et restent stables sur la branche santé collective.

Quant aux autres branches, les primes acquises enregistrent une augmentation significative au niveau des risques Transport (+26,8%) et Incendie et Risque Divers (+4,2%).

S’agissant de la branche vie, elle affiche une évolution de 13,1% liée principalement à l’accroissement des souscriptions en assurance emprunteur.

– Des primes cédées en évolution de 10% par rapport à la même période de nl’année 2020.

La branche Transport enregistre une évolution de 11 ,1%, la branche automobile de 6,6 % et les branches Incendie et risques divers de 5,6%.

– Des indemnisations servies totalisant 258,2 MD contre 226,3 MD en 2020, soit une augmentation de 31,9 MD (+14,1%) liée à la hausse des règlements Santé collective de 16,5 MD et Vie de 4,9 MD due principalement aux prestations décès COVID19, ainsi qu’au titre du Transport pour 5,9 MD, suite au règlement partiel d’un sinistre maritime important survenu en 2018. Par ailleurs, cet accroissement des règlements sinistre s’explique naturellement par le retour à un rythme normal des activités d’indemnisation en 2021 comparé à la même période de 2020 et qui a connu, pour rappel, un confinement général de 6 semaines en avril et mai.

– Un total des produits financiers avant prélèvement de la retenue à la source

de 92,3 MD contre 85,3 MD en 2020 soit une évolution positive de 8,2%