En dix ans, le nombre des entreprises opérant dans le secteur de l’aéronautique en Tunisie a quasiment doublé, passant de 46 en 2010, à 81 actuellement, pour 17 000 emplois créés, selon le rapport ” Pour un renouveau de la politique industrielle en Tunisie “, que vient de publier l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ).

Ce rapport, qui présente une série de recommandations visant à rendre la politique industrielle en Tunisie plus efficace, souligne l’impératif d’assurer un appui spécifique à certaines filières industrielles, telle que l’aéronautique, à même de favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales (CVM), la diversification de la production nationale, la création de l’emploi ainsi que la capture et la localisation de la valeur ajoutée des filières sur lesquelles la Tunisie peut être compétitive.

Filières à privilégier…

Dans ce cadre, l’ITCEQ rappelle que l’activité aéronautique regroupe des activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu de savoir, allant de l’ingénierie software/hardware à la production des systèmes aéronautiques, en passant par le décolletage et l’usinage de haute précision.

En effet, l’essor que connaît cette branche et d’autres branches, plus particulièrement celles de l’automobile, de la mécanique de précision, de la mécatronique et de certaines filières chimiques et pharmaceutiques, en plus du potentiel encore inexploité, nécessite une vision stratégique pour passer de la sphère des consommateurs à celle des producteurs.

Notons que ces activités sont considérées, selon la classification de l’OCDE et de la Banque mondiale, parmi les activités productrices de produits de haute technologie.

Ne pas oublier le secteur textile/habillement

L’Institut souligne aussi l’impératif de procéder à la restructuration et la relance de certaines industries, plus particulièrement de la filière textile, premier secteur exportateur jusqu’à 2008 et premier secteur industriel employeur en Tunisie, et ce à travers l’adoption d’une stratégie de relance; afin de tirer profit des opportunités qui s’offrent sur le plan international et de parer aux risques inhérents à la recrudescence de la concurrence.

Amélioration de la qualité des produits

Il met l’accent, en outre, sur l’impératif d’améliorer la qualité des produits existants, ce qui peut renforcer les avantages comparatifs existants. ” Cela nécessite le renforcement du niveau de la qualité des produits industriels et la promotion des standards de qualité en assurant le respect des normes, notamment dans les marchés publics et la vulgarisation de la démarche qualité pour les entreprises industrielles “.

Il faut ajouter à cela l’accompagnement des entreprises pendant les phases sensibles dans leur processus de développement.