Le parc industriel aéronautique de Mghira à Fouchana (ouest de Tunis) est en voie de devenir une composante indispensable à la “supply chain” aéronautique française.

A preuve, l’équipementier français Mecachrome, spécialisé, entre autres, dans la mécanique de haute précision présent dans les secteurs de l’aéronautique (aérostructure, aéromoteur) a inauguré, le 8 avril 2025, l’extension de son unité au parc de Mghira, moyennant un investissement de 5 Millions d’euros.

Le directeur général du groupe Mecachrome Christian Cornille a fait le déplacement à Tunis pour assister aux côtés de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie Mme Fatma Thabet Chiboub à la cérémonie d’inauguration.

Cette extension doit permettre à Mecachrome Tunisie de créer à terme 600 emplois supplémentaires et de doubler sa production sur le site de Fouchana (Mghira) pour atteindre 5 millions de pièces par an, contre 2,5 millions actuellement.

Implanté en Tunisie depuis 2010, le groupe Mecachrome est l’une des principales entreprises opérant dans le secteur des composants aéronautiques. Spécialisé en production de masse en tôlerie chaudronnerie, il dispose de 3 ateliers à Fouchana (Mghira), Sousse et Monastir (Jammal), avec une capacité de production annuelle d’environ 6,500 millions de pièces, ce qui a permis la création d’environ 1.200 emplois.

La Tunisie est particulièrement satisfaite de l’extension qualitative de cette usine du groupe Mecachrome dans la mesure où elle constitue, d’après la ministre de l’industrie, “un investissement à forte valeur ajoutée”.

Et pour cause, l’aéronautique est par essence, un secteur exigeant en matière de qualification du personnel, de qualité du produit, de sécurité, de réactivité et de fiabilité des délais, des facteurs clés pour garantir une chaîne d’approvisionnement, ou «Supply Chain», hautement performante.

Et pour ne rien oublier, l’inauguration de la nouvelle usine du groupe Mecachrome intervient après la décision prise, au mois de novembre 2024, par le groupe français Figeac Aero, spécialisé dans la fabrication de composants aéronautiques. d’agrandir son usine au parc aéronautique de Mghira avec la création de 120 nouveaux emplois à l’horizon portant le total à 900 environ.

ABS