CoviDar de prise en charge gratuite à domicile des malades du coronavirus envisage, prochainement, d’étendre son action en faveur des habitants des gouvernorats de Sidi Bouzid et de Tataouine, a déclaré, vendredi 21 janvier 2022, le porte-parole officiel de cette initiative citoyenne, Chokri Jribi.

“Nous aspirons, a-t-il ajouté, que cette initiative profite à tous les gouvernorats de la République dès que les moyens le permettront”, faisant savoir que les interventions de CoviDar ont jusque-là concerné les gouvernorats de Ben Arous, Monastir, Tozeur, Sfax, Béja, Kairouan, Zaghouan et Siliana; elles vont concerner désormais Sidi Bouzid et Tataouine ainsi que les délégations de Djerba, Kelibia et Korba.

Il a indiqué que tous les malades du Covid-19 des gouvernorats de Sidi Bouzid et Tataouine pourront, très prochainement, appeler le numéro vert gratuit 80106860, qui fonctionne 24h sur 24h, pour bénéficier d’une aide médicale gratuite à domicile.

Cette initiative consiste, a-t-il dit, à prendre en charge le plus tôt possible les patients COVID-19 à domicile et empêcher l’aggravation de leur état de santé, soulignant que depuis son lancement en janvier 2021, CoviDar a pris en charge plus de trois mille patients dont 98 % se sont complètement rétablis sans hospitalisation.

Il a précisé que cette initiative est soutenue par l’Organisation mondiale de la santé et l’Union européenne.