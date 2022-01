La Fédération nationale du transport relevant de l’UTICA vient de tenir une réunion, qualifiée d’importante, au siège de la centrale patronale.

Présidée par Salem Nabgha, président de la Fédération, cette réunion a enregistré la présence des présidents des chambres et d’un grand nombre d’opérateurs dans le secteur du transport.

Objet de cette réunion : examen de la situation du secteur des transports aérien, maritime, touristique et de marchandises.

A cette occasion, Salem Nabgha a exposé les problèmes et les blocages auxquels sont confrontés les professionnels du secteur, notamment le fait que les autorités de tutelle n’écoutent pas leurs problèmes et ne respectent pas les engagements et les accords signés.

A leurs, les participants ont dénoncé l’indifférence des autorités de tutelle face aux problèmes du secteur malgré son importance stratégique, ainsi que l’absence de réponse aux différentes correspondances qui leur ont été adressées.

Ils ont proposé plusieurs solutions qui peuvent permettre de surmonter la crise profonde par laquelle passe le secteur si les autorités font preuve de volonté et acceptent les principes de coordination et de concertation.