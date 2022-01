Si l’on a bien compris la littérature rébarbative de la loi de finances 2022, l’industrie nautique locale des yachts et autres bateaux de plaisance va bénéficier, pour la deuxième année consécutive, d’un nouveau coup de pouce.

En effet, la loi de finances 2021 avait réduit le taux de droit de consommation sur les yachts et autres embarcations de plaisance de 50% à 20%.

Cette année, la loi de finances 2022 a prévu une hausse des droits de douane prélevés sur l’importation de yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport.

En principe, du moins si on a bien compris, ces mesures ont un double objectif. Le premier serait de permettre aux sociétés d’animation touristique de renouveler leur flotte et de diversifier leurs produits. Le second serait d’encourager l’industrie nautique locale à améliorer sa compétitivité.

Selon des statistiques du commerce extérieur, en 2019 cette industrie a importé pour 51,1 millions de dinars (MDT) et exporté pour 141 MDT. Apparemment, les gens du fisc ont estimé qu’avec les nouvelles mesures, cette industrie peut faire mieux à l’export, ce qui devrait rejaillir positivement sur la balance courante.

On verra.

ABS