Une convention a été signée, lundi, entre la Société Tunisienne des Industries de la Raffinage (STIR) et la Banque Saoudienne d’import-Export, d’un montant de 200 millions de dollars (576 MD), a fait savoir dans un communiqué le ministère de l’Economie et de la Planification.

Cette enveloppe est destinée au financement des importations de la Société Tunisiennes des dérivés pétroliers saoudiens.

La convention a été signée entre la PDG de la STIR, Fakhta Mahouachi et le président exécutif de la Banque, Sâad Abdelaziz El Khalb.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd qui a présidé la cérémonie de la signature a souligné la portée de cette convention qui vient concrétiser les relations profondes de coopération et de fraternité entre les deux pays et la volonté commune d’impulser le partenariat dans les différents domaines, précise la même source.

Il a dans ce sens évoqué les résultats auxquels a abouti la dernière commission tuniso-saoudienne qui a permis de signer plusieurs conventions et des mémorandums d’entente dans les différents domaines, ce qui permettra de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau.

De son côté, le président exécutif de la Banque a exprimé la détermination de son entreprise d’accompagner les sociétés tunisiennes opérant dans les secteurs public et privé, en rendant des services financiers à même de renforcer leurs capacités à participer au développement de l’économie nationale, selon la même source.