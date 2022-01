Pour cette deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Cameroun 2022), quatre matchs sont au programme du Lundi 10 janvier et l’entrée dans la compétition du Groupe B et du Groupe C.

Deux matchs à suivre particulièrement l’équipe du Maroc qui rencontrera le Ghana à Yaoundé et le Sénégal face au Zimbabwe à Bafoussam.

Groupe B : Sénégal – Zimbabwe – Guinée – Malawi

Groupe C : Maroc – Ghana – Comores – Gabon

Où voir les matchs ?

Les matchs seront diffusés en Live sur BeinSports et streaming sur BeinSports Connect.

Le choc de la journée à suivre absolument est certainement la rencontre Maroc – Ghana à 17h00.