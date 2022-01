Agriculture : Une première manifestation dédiée aux produits de terroir

Une première foire dédiée à la valorisation des produits de terroir a été organisée, vendredi, au siège de L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA). Ayant pour thème “Une alimentation Saine pour une meilleure santé”, cette exposition-vente, à laquelle ont pris part environ 40 jeunes promoteurs et chefs d’entreprises, a pour objectif de promouvoir les produits de terroir, encourager l’investissement dans ce créneau et impulser l’initiative privée.

Elle vise également à créer une dynamique économique au profit des jeunes promoteurs et contribuer à l’amélioration de recettes de professionnels exerçant dans cette filière d’activité.

Atef Ferjani, lauréat de la médaille d’or du Concours Tunisien de produits de terroir (édition 2021), a fait savoir que sa participation à cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion de sa société spécialisée dans la production et la commercialisation des huiles d’olive biologiques.

” Jusque-là totalement exportatrice, notre société envisage, au futur, de commercialiser ses produits sur le marché local”, a indiqué Ferjani, ajoutant qu’il exporte annuellement environ 150 tonnes d’huile d’olive conditionné vers le Canada, les pays de Golfe, la France…

De son côté, Khelil Mestiri, agriculteur à Béja, a fait savoir qu’il a décidé de participer à cette rencontre afin de faire mieux connaître ses produits et “pourquoi pas à nouer des relations de partenariat avec d’autres promoteurs”.

Lauréat aussi de la médaille d’or du Concours de produits de terroir (édition 2021), le jeune entrepreneur a fait savoir qu’il s’est lancé, depuis une année, dans la production de produits biologiques, dérivés de blé dur, telle que la farine, le semoule, le couscous complet…

D’après lui, ces produits sont aujourd’hui de plus en plus demandés par le consommateur, au vu d’une prise de conscience des bienfaits et des apports nutritifs de tout ce qui est biologique.

Partageant le même point de vue, Souheil Merkhi, agriculteur bio à Djerba, a affirmé que les Tunisiens sont attachés, plus que jamais aux produits de terroir.

Présentant ses produits, à base de la plante de “Moringa “, l’agriculteur a expliqué que cette plante se distingue par ses multiples bienfaits et qu’elle a un effet d’antioxydant, énergisant et favorisant la réduction de l’inflammation, le renforcement du système immunitaire et la régulation du cholestérol…

” Nous offrons une fourchette de produits allant des simple plantes séchées à des produits cosmétiques à base de la même plante, certifiés par des laboratoires tunisiens, mais aussi européens et américains “, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de pêche, Mahmoud Elyes Hamza, qui a s’est rendu à l’espace d’exposition, a souligné que son département veille à encourager l’initiative privée et les jeunes promoteurs, notamment ceux désirant lancer des projets dans le domaine de produits de terroir.

“Le ministère de l’Agriculture et les différentes structures affiliées, dont l’APIA, sont là pour appuyer les investissements agricoles et aider les investisseurs à commercialiser leurs produits à l’échelle locale et internationale”, a-t-il encore lancé à cette occasion..