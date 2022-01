Les exportations tunisiennes de fruits ont augmenté de 65% en quantité, à 46,5 mille tonnes et de 78% en valeur à 134 milliards de dinars, et ce durant l’année 2021, en comparaison avec l’année 2020, c’est ce qui ressort des données publiées, mercredi, par le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits).

D’après les chiffres du Groupement, la Libye figure en tête de liste de nos clients, puisqu’elle accapare, à elle seule, 82% de nos exportations en fruits (39,8 mille tonnes), ce qui représente près de 66% des recettes de cette filière d’activité (88,4 milliards de dinars).

La Libye est suivie de loin par l’Italie (3,8 mille tonnes), les Emirats arabes unis (1,1 mille tonnes) et la France (1,1 mille tonnes).

De même, les statistiques font ressortir que la grenade et la pastèque sont les deux fruits les plus exportés par la Tunisie, durant l’année 2021) (plus de 12 mille tonnes chacun), ainsi que la pêche (9,2 mille tonnes).