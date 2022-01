Tunisie : Chadia Troudi dirigera provisoirement le Pôle Culturel Fadhel Ben Achour à La Marsa

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, mardi, la nomination de Chadia Troudi qui dirigera, provisoirement, le Pôle Culturel Fadhel Ben Achour à La Marsa, en remplacement à Afifa Messadi.

Cette nouvelle nomination est décidée par la ministre des Affaires Culturelles, Hayat Ketat Guermasi.

Au niveau du ministère, Saifallah Tarchouni a été désigné au poste de Directeur de la coopération internationale et des relations extérieures (DCIRe) qu’occupait Faika Laouani.

Rappelons que le Pôle culturel Fadhel Ben Achour a été inauguré, le 29 novembre 2019, et avait ouvert officiellement ses portes le lendemain, en présence de plusieurs académiciens et créateurs dont le célèbre poète syrien Adonis.

A l’occasion de l’ouverture de ce Pôle culturel, le ministère des Affaires Culturelles avait publié un communiqué qui précise la mission de chacun de ses établissements.

Ce pôle au cœur de la Marsa en Banlieue nord de Tunis, est doté de trois institutions, à savoir: le Centre international de la Tunisie pour les civilisations, le Centre international de la culture et des arts, Palais El Abdelliya et le Centre de Tunis pour l’investissement culturel.

Le Centre de Tunis pour l’investissement culturel est une structure qui relève de la Direction de l’investissement culturel et du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique. Sa mission est de veiller à la continuité des investissements culturels.

La création du Centre international de la Tunisie pour les civilisations a pour objectif de revaloriser les Humanités et l’Anthropologie, jeter la lumière sur le riche héritage historique et patrimonial de la Tunisie en tant que terre de tolérance et de l’acceptation de l’autre.

Le Centre international de la culture et des arts, Palais El Abdelliya, a des actions ouvertes sur d’autres espaces et institutions et œuvre dans le cadre d’une approche participative avec le Centre international de la Tunisie pour les civilisations.