La loi de finances 2022 a instauré une série de mesures visant à soutenir les établissements touristiques et les entreprises de l’artisanat sinistrées par la pandémie du coronavirus. Cette loi prévoit également une indemnité conjoncturelle de 200 dinars au profit des employés de ces entreprises.

L’article 61 de la LF 2022 prévoit aussi la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux employés de nationalité tunisienne durant la période du 30 juin 2021 au 31 mars 2022, au profit des entreprises touristiques et de l’artisanat dont les activités ont été temporairement à l’arrêt total ou partiel à cause des répercussions de la pandémie.

Cette mesure est conditionnée au maintien des employés et au paiement de leurs salaires et cotisations sociales.

Par ailleurs, les employés des entreprises touristiques et de l’artisanat dont les activités ont été temporairement à l’arrêt total ou partiel à cause de la pandémie, et les guides touristiques bénéficieront d’une l’indemnité mensuelle exceptionnelle de 200 dinars pendant six mois.