Une réunion de travail s’est tenue, mardi 28 décembre 2022, au ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, entre Mohamed Rekik et son homologue de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, en présence de hauts cadres des deux départements ministériels.

La réunion a porté sur l’examen de l’avancement de certains dossiers en commun, constituant une priorité au sein des deux ministères.

A cet effet, Mohamed Rekik a mis l’accent sur l’importance d’intensifier ces réunions conjointes dans le but de solutionner les différentes problématiques pour garantir une bonne gestion du patrimoine foncier domanial agricole et d’assurer une meilleure rentabilité.

De son côté, Mahmoud Elyes Hamza a souligné que ces rencontres vont permettre de débloquer les problématiques existantes et de proposer la mise en place d’une stratégie claire dans le traitement du dossier relatif à la gestion des terres domaniales agricoles.

Ladite séance a été aussi une occasion d’aborder la situation des terres domaniales agricoles restituées et les problèmes auxquels fait face l’office des terres domaniales qui prend possession temporairement de ces terres, d’où la nécessité de trouver un cadre juridique à cette situation.

De plus, les deux parties ont convenu d’activer les opérations de restructuration dans le but d’intégrer ces terres dans le processus économique.

Par ailleurs, la séance a porté sur le dossier de la régularisation de la situation des unités coopératives agricoles, ainsi que de la révision des modalités prévues dans la circulaire conjointe de l’année 2018 relative à la location des terrains agricoles au profit des diplômés chômeurs et autres.