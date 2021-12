L’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, vient de lancer une nouvelle campagne de communication exclusivement destinée aux jeunes, “My Po9”. Parce que le management de l’opérateur sait que dans l’ère des technologies, les jeunes constituent une force de frappe inestimable en termes de communication.

Tout d’abord, Tunisie Telecom annonce la naissance de “Po9″, et poursuit sur ce ces mots: ” Nous assistons ensemble à un nouvel emblème dans le monde jeune”. Et que Po9 se fera entendre et voir, tout en mettant “en marche une nouvelle façon de communiquer : débridée, sans tabou, sans filtre”.

Et l’opérateur d’expliquer: “Po9 est pensée comme une plateforme communautaire destinée à une jeunesse tunisienne créative et connectée. Cette plateforme sera bâtie autour d’un concept de parrainage unique”. Qui dit mieux !

“La nouvelle offre Po9 sera soutenue par une campagne 360° et une communication qui conjugue cette accroche de campagne « FILTRE بلاش », indique Tunisie Telecom.

Et ce n’est pas tout. Car Po9, c’est aussi une nouvelle expérience digitale, simple et intuitive avec l’appli «My Po9» qui est disponible sur tous les stores et qui permet de gérer sa ligne en toute simplicité.

Dans cette optique, Po9 offre des forfaits mobiles avec un bonus internet exclusif. Et le réseau de Tunisie Telecom lui assure les meilleures performances en termes de débit, de couverture et de fiabilité.

“Notre nouvelle marque a créé des interactions et des questionnements à propos de cet état d’esprit « FILTRE بلاش » symbole de notre jeune cible”.

L’opérateur promet que “le spot de la nouvelle marque apportera beaucoup de réponses quant au style, à la tonalité et à l’attitude po9… Il est un manifeste vivant de notre belle nouvelle génération débridée”.

In fine, on lit lit ceci: “Une direction artistique surprenante est aussi appliquée à nos visuels marque. Le discours frais ne laisse pas indifférent grâce à une campagne digitale créative et originale, à faire découvrir aux plus jeunes sans modération”.

Aux jeunes de saisir cette opportunité et cette nouvelle offre de Tunisie Telecom…