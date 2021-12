La rencontre de la culture et de la technologie chez iStore au Tunisia Mall, à l’occasion du lancement officiel de l’iPhone, en présence de personnalités culturelles tunisiennes de renom.

iStore, « the unique premium reseller » de la prestigieuse marque américaine Apple, mondialement connue pour ces innovations disruptives, vient de présenter, la nouvelle génération du meilleur smartphone au monde, le nouvel iPhone 13, officiellement en Tunisie.

Apple, spécialiste de l’électronique, des technologies de l’information et de l’industrie de la téléphonie mobile a été fondé, dans la même période des années 70 que le Groupe CIMEF, tel qu’annoncé par Mr Abdelaziz Mchala, Président et fondateur.

iStore, a vu le jour en 2007 et est présente en Tunisie à Montplaisir, à El Manar, au Lac2, à Gammarth et à Sfax, a réuni sur sa boutique flagship, à Tunisia Mall au Lac 2, plusieurs personnalités culturelles tunisiennes, dans un évènement, qu’elle a voulu, comme la rencontre de la technologie et de la culture, présenté par notre collègue Tarek Mrad.

Avec un invité remarquable de la qualité du philosophe et anthropologue émérite, Youssef Seddik qui a pris la parole pour nous raconter son attachement à la marque Apple en tant qu’adepte précurseur de ces technologies innovantes (Macintosh), et en nous relatant son expérience avec l’iPhone, ayant révolutionné la vie de millions de gens, et qui lui a facilité-particulièrement- la vie de tous les jours: «Mais dans les années 2000, l’iPhone m’a sauvé, car il englobait toutes les fonctions me permettant de continuer d’écrire malgré la diminution de ma faculté de vision » dixit Mr Youssef Seddik. IStore a annoncé aussi la collaboration avec le penseur et philosophe tunisien, pour produire un court métrage, qui sera filmé exclusivement par l’iPhone 13, par un jeune réalisateur.

Doté d’un design élégant et durable, d’un nouveau double appareil photo avancé pour des photos et des vidéos encore plus belles en conditions de faible éclairage, et du tout nouveau mode Cinématique représentent un formidable bond en avant avec des innovations matérielles et de traitement photo informatique qui permettent de réaliser de magnifiques photos et vidéos. Le nouvel appareil photo grand-angle, avec des pixels de 1,7 µm, intègre le plus grand capteur jamais installé dans le double appareil photo d’un iPhone. Comme, nous le présente, Mr Slim Ben Nedjma, le Directeur commercial d’iStore : «La prouesse du système photo est d’une supériorité indétrônable. Il intègre des innovations majeures et la puce, super puissante, offre un gain d’autonomie impressionnant.».

D’autres artistes et stars tunisiennes ont notamment parlé de leur collaboration avec iStore, au niveau de la création d’un contenu culturel, purement filmé en iPhone 13 comme la prochaine collaboration de Meriam Ben Hussein- le visage public, journaliste et créatrice de contenu audiovisuel- avec iStore pour son émission Rihet Lebled : « En 2007, Steve Jobs a mis Internet, dans la poche des gens et en 2021, Apple a continué, sur le chemin de l’un de ses créateurs, par une nouvelle innovation, en mettant l’image en mode cinéma à portée de main. ». Il en va de même, pour Néjib Belkadhi, comédien, producteur et réalisateur à succès, qui nous a parlé de cette nouvelle capacité du cinéma à petit budget grâce à l’iPhone : « Les spécifications de l’iPhone 13 sont celles d’une caméra professionnelle, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, je peux tourner un film entièrement avec cet iPhone ».

Issu d’une étude approfondie des techniques de cinéma et des effets du procédé de changement de mise au point, le mode Cinématique sur le nouvel iPhone 13 permet de filmer des personnes, des animaux de compagnie ou des objets avec un bel effet de profondeur de champ grâce au changement de mise au point automatique, de façon à créer des séquences comme au cinéma, sans être un réalisateur professionnel permettant, aujourd’hui aux jeunes talents et créateurs tunisiens de travailler avec cet outil comme un matériel de filming vidéo et photo hautement professionnel. C’est d’ailleurs l’avis de Rabi Ben Brahim, l’influenceur et vidéaste connu sur Instagram sous le nom de ‘The Dreamer’, qui a relaté son expérience avec le zoom 77 mm de l’iPhone 13, lui permettant d’avoir une image de qualité. Les invités de l’évènement ont eu droit à une performance artistique Live de l’artiste Pierre Lamoureux, ayant collaboré avec le photographe Moez Shaiek pour immortaliser les photos de ses performances artistiques, en pleine nature et patrimoine tunisien grâce à l’iPhone 13.

En ces temps difficiles de crise, l’entreprise tunisienne, continue de rayonner et de pousser hors des sentiers battus pour intervenir positivement sur son environnement. Au travers de ces collaborations et la participation dans les projets créatifs d’artistes de la scène tunisienne, iStore se positionne en tant que vecteur de la promotion des jeunes talents, artistes et créateurs de contenu culturel en Tunisie.

« C’est avec un grand honneur et un immense plaisir que nous avons accueilli à cette occasion des figures illustres des arts, de la culture et de la pensée, et que nous avons célébré cette heureuse alliance entre la technologie, la créativité et la liberté. Bien évidemment, notre souci c’est NOS enfants. Propulsés dans un univers totalement digitalisé, nous voudrions leur apprendre le bon usage des technologies numériques avec une approché guidée par le fondement de la culture et la noblesse de l’esprit et du patrimoine.», nous le fait savoir Mme Yousser Mchala, Directrice Générale d’iStore.

Cet événement n’est autre qu’un point de départ pour un projet qui s’étendra tout le long de l’année, pour faire participer les jeunes et autres acteurs de la scène culturelle, dans les coins les plus isoles et les plus marginalisés, à l’intérieur du pays et de les introduire à un usage humaniste de la technologie, qui se veut inventif, autant qu’instructif et ludique. Yousser le confirme : « Chez iStore, comme chez tout le Groupe CIMEF, comme nous l’a prédit, nos mentors, la culture et l’art sont nos derniers bastions de la résistance contre la régression »./.