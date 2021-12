En présence de 80 artisans et agriculteurs, le coup d’envoi de la première édition du festival de l’huile d’olive à Medjez el Bab (gouvernorat de Béja) a été donné, jeudi 23 décembre 2021.

Organisé du 23 au 26 décembre 2021 sur le plan national, le festival de l’huile d’olive deviendra international à partir de l’année 2022, promet son président, Yassine Trabelsi, cité par la TAP.

Le festival est une occasion pour dynamiser l’économie de la région et promouvoir la route touristique Medjez el Bab-Toukaber-Chaouache, a souligné Trabelsi.

En plus de mettre en avant les produits du terroir et l’artisanat de la région durant la période des festivités, cette manifestation fera connaitre les spécificités de l’huile d’olive de Medjez el Bab avec son goût corsé et sa haute qualité.

Pour cette première édition du festival, un programme riche et varié a été établi par les organisateurs comportant en particulier des spectacles musicaux spécifiques de la région à l’instar de “Kharjat Sidi Ben Issa”, des conférences sur la production de l’huile d’olive, en plus d’animations sportives et d’une soirée animée par le chanteur Jenjoon.