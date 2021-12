Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, et la ministre algérienne de la solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, ont convenu d’organiser, début 2022, la 3e réunion de la Commission sectorielle mixte en matière de sécurité sociale ainsi que la signature du nouveau programme exécutif de la convention sur la sécurité sociale pour les années 2022, 2023 et 2024.

En marge de sa participation, mercredi 22 décembre 2021, aux travaux de la 41e session du conseil des ministres arabes des Affaires sociales, Ezzahi a exprimé sa satisfaction de la coopération tuniso-algérienne dans le domaine social (convention de coopération du 22 avril 1993) et de son programme exécutif qui définit les domaines de coopération à savoir, la promotion des personnes handicapées, la défense sociale, la solidarité et la lutte contre la pauvreté.

Au cours de son entretien avec la ministre Algérienne et la délégation l’accompagnant, le ministre des affaires sociales présenté un aperçu des programmes du ministère dans le domaine de promotion sociale et des différentes structures chargée de l’exécution de ces programmes au plan central, régional et local.

Dans ce contexte, il a souligné que la Tunisie s’emploie à accorder la priorité aux catégories vulnérables et à revenues limités dans la loi des finances 2022 malgré les difficultés économiques.

“La loi de finances comporte d’importantes mesures sociales, dont l’augmentation de la prime accordée aux familles nécessiteuses, la préservation des équilibres financiers des caisses sociales et le financement de micro projets au profit des personnes porteuses de handicaps”, a-t-il signalé.

De son côté, la ministre algérienne a loué l’expérience tunisienne dans le domaine social, passant en revue les réalisations accomplies dans son pays en matière de soutien à la famille productrice, la réhabilitation des personnes handicapées et leur intégration socio-économique.