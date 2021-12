La start-up TrustiT- Initiative Sharek a réussi à collecter, reconditionner et distribuer plus de 1 000 appareils électroniques issus de déchets électroniques, dont des élèves et des étudiants en ont bénéficié sur tout le territoire de la Tunisie, depuis le début de la pandémie, avec le support de la société civile et d’organisations internationales.

Dans le cadre de cette initiative, soutenue par le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), un évènement de sensibilisation à la bonne utilisation des appareils électroniques et la réduction de l’empreinte carbone a été organisé à l’espace The Dot (les Berges du Lac 1), le 14 décembre 2021 en présence de l’équipe de gestion du FCIL, des représentants des bénéficiaires académiques et des partenaires entreprises.

Cet évènement était l’occasion d’annoncer l’inauguration, en la présence de l’ambassadeur du Canada et des donateurs entreprises, du centre de collecte et de tri sélectif le 18 décembre 2021 à la Soukra.

L’objectif est d’accélérer l’impact écologique à travers un processus de sensibilisation, collecte et tri sélectif des déchets électroniques non dangereux dans une optique de réutilisation et préparation propre au recyclage.

En effet, le centre de la Soukra (gouvernorat de l’Ariana- Grand Tunis) recouvre tout le processus de collecte des appareils électroniques non dangereux, leur tri et stockage pour le reconditionnement d’un maximum d’appareils au profit de causes sociales ou la préparation au recyclage propre au profit des partenaires recycleurs locaux et internationaux dans le respect des règles sanitaires et mesures de protection.

Selon l’Initiative Sharek, “il sera aussi un endroit de sensibilisation et de vulgarisation collaborative des principes 3R en partenariat avec des bénévoles et associations environnementales à travers l’animation d’évènements spécifiques ” Trash Party ” ou ” Reparathon ” et des formations spécifiques aux principes d’économie circulaire et de la Green Attitude”.

En Tunisie, les volumes des déchets d’Equipements Electriques et Electroniques croissent de manière importante, continuent de représenter un réel problème environnemental avec plus que 7kg par habitant annuellement.

Depuis mars 2020, l’initiative Sharek s’est attaquée à ce problème en optant pour la collecte de dons en déchets électroniques non dangereux (ordinateurs, tablettes et smartphones) de la part de particuliers et entreprises responsables pour leur tri et reconditionnement au profit des causes sociales ( élèves, étudiants, chômeurs etc.).