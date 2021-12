Un accord-cadre de coopération dans le domaine de la lutte contre le changement climatique vient d’être signé entre l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), basé en Tunisie et l’organisation québécoise de microfinance ” Développement International Desjardins” (DID).

Cet accord a pour objet de définir le cadre ainsi que les modalités de coopération scientifique et technique entre les deux institutions dans différents domaines d’intérêt mutuel, notamment, la gestion des ressources naturelles, le changement climatique, l’observation et la surveillance de la dynamique de la désertification, la conservation/restauration des écosystèmes, la résilience face aux chocs climatiques et catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la finance verte et inclusive, indique un communiqué publié, vendredi, par l’OSS.

La coopération entre l’OSS et la DID portera sur différents domaines techniques, scientifiques et stratégiques. Il s’agira d’identifier des solutions technologiques innovatrices en relation avec la finance verte et inclusive et basées sur la gestion rationnelle des ressources naturelles, la protection de la biodiversité, et la lutte contre les effets du changement climatique, ajoute la même source.

Depuis sa création en 1970, DID a pour mission de renforcer l’autonomie économique des populations défavorisées par la promotion de l’inclusion et de l’éducation financières. Elle offre des services d’assistance technique et d’investissement d’impacts dans le secteur de la finance inclusive dans les pays en développement et en émergence.

Elle appuie également la création et le développement d’institutions financières durables et ancrées dans leur communauté, en contribuant à la croissance économique locale et à la réduction de la pauvreté.