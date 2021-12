Après deux années marquées par la crise sanitaire, la BIAT reprend l’organisation de ses rencontres clientèle dans le respect des normes sanitaires, et organise des rencontres en l’honneur de sa clientèle à Sousse et à Sfax. Ces rencontres sont devenues au fil des ans une véritable tradition placée sous le signe de l’échange, du partage, de la proximité et de l’écoute.

Au courant du mois de décembre, la BIAT a organisé deux rencontres clientèle dans les régions de Sousse et de Sfax. Le Directeur Général de la BIAT, Mohamed Agrebi, accompagné des hauts dirigeants de la banque sont allés à la rencontre des clients pour échanger et partager avec eux les dernières réalisations et nouveautés de la banque dans une ambiance détendue et conviviale.

Dans son allocution d’ouverture, Mohamed Agrebi, Directeur Général de la BIAT, a mis l’accent sur le soutien infaillible de la banque envers ses clients notamment dans le contexte de crise. Ainsi, grâce à la mobilisation de l’ensemble des équipes de la BIAT, 960 000 clients ont été pris en charge à travers le réseau commercial de 205 agences.

Des mesures de soutien ont été mises en place au profit des 39 000 entreprises et professionnels clients à travers l’initiative Moltazimoun lancée en 2020 pour contribuer à préserver le tissu économique et les emplois en Tunisie. Cette initiative s’est soldée par l’octroi de plus de 1,1 milliards de dinars de crédits de soutien répartis sur toutes les régions du pays.

Il a également exposé les projets stratégiques qui ont marqué ces deux dernières années.

En effet, l’année 2021 a été marquée par la concrétisation de la transformation digitale de la banque avec le lancement de la première version de l’offre digitale MyBIAT. Elaborée en étroite collaboration avec les clients, MyBIAT propose des services digitalisés pour faciliter le traitement et le suivi des opérations bancaires à distance. Avec un design fonctionnel et intuitif, MyBIAT est une application bancaire hautement sécurisée et conforme aux derniers standards technologiques.

Aussi, le groupe BIAT s’est renforcé par l’acquisition en mars 2020 de la société Tunisie Valeurs, établissement financier spécialisé dans les métiers de la gestion d’actifs, de l’intermédiation boursière, de l’ingénierie financière et des valeurs du trésor. Cette transaction consolide le positionnement du Groupe BIAT sur les activités de marché de capitaux, permet d’étoffer l’offre corporate et de mettre à la disposition des clients de la banque un accompagnement sur mesure presté par les meilleurs experts de la place.

Par ailleurs, le nouveau concept d’agences BIAT a été lancé en juin 2021. Il traduit l’expérience que la BIAT entend offrir à ses clients aussi bien au niveau de la prise en charge relationnelle qu’au niveau des innovations et services digitaux. Les nouvelles agences incarnent les valeurs de transparence et d’engagement et sont plus accueillantes et conviviales avec un parcours client plus fluide.

En matière de responsabilité sociétale, la BIAT a pris part à la 1ère action de responsabilité sociétale commune du secteur bancaire tunisien initiée par l’APTBEF en faveur des établissements scolaires publics. La réhabilitation et l’aménagement de 5 établissements scolaires au Kef et à Kairouan ont été ainsi pris en charge par la BIAT, à travers sa Fondation, et ont permis à plus de 1000 écoliers de poursuivre leur année scolaire dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, dans le cadre de sa démarche RSE, la BIAT a poursuivi son soutien à l’entrepreneuriat à travers la Fondation BIAT et l’incubateur BIATLABS. L’objectif étant de contribuer au développement de l’esprit d’entreprise des jeunes.

Les rencontres de la BIAT ont été également l’occasion de présenter aux clients une analyse du contexte économique et des répercussions de la crise Covid et aussi d’exposer les principales activités de Tunisie Valeurs.

Forte de l’engagement de ses équipes et de la solidité de son bilan, la BIAT poursuit sa dynamique de développement et sa quête continue d’un meilleur accompagnement de ses clients.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

