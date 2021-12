Les participants au quatrième forum annuel sur les migrations, organisé jeudi 16 décembre 2021 à Tunis par l’Observatoire national de la migration sur le thème “Pour une meilleure gouvernance des migrations par des statistiques crédibles”, ont appelé à exploiter les résultats de l’enquête nationale globale sur les migrations internationales en Tunisie, annoncés le 7 décembre dernier, pour fixer une stratégie efficace et formuler des politiques capables de faire face aux enjeux liés au dossier migratoire.

Les participants à ce forum, dont des experts et des représentants des structures et organisations concernées par la question migratoire, estiment que l’enquête nationale sur les migrations internationales en Tunisie, qui a été réalisée par l’Institut national de la statistique (INS), en coopération avec l’Observatoire national de la migration et le soutien du Centre international pour le développement des politiques migratoires, a abouti à de nouvelles statistiques actualisées ce qui permettrait d’adopter une approche plus précise et plus ciblée.

Un système d’information national de la migration…

Au cours de ce forum, le conseiller du ministre des Affaires sociales, Rafik Ben Brahim, a souligné que les résultats de l’enquête nationale sur les migrations et les données fournies par certaines structures administratives contribueront à la mise en place d’un système d’information national dans le domaine de la migration pour servir de plateforme de données aux différentes parties prenantes.

Il a souligné qu’il est devenu nécessaire à ce stade de préparer une nouvelle conception de la forme et du contenu du projet de stratégie nationale pour les migrations, qui a été préparé pendant près de 10 ans, de le mettre à jour et de le réviser à la lumière des nouvelles statistiques et conformément aux changements et évolutions en cours afin de l’adapter à la réalité.

Lancer des études quantitatives et qualitatives sur les migrations

Pour sa part, le directeur de la recherche, des études et de la communication à l’Observatoire national de la migration, Salem Mizouri, a déclaré que l’Observatoire et tous ses partenaires sont invités à adopter les résultats de l’enquête nationale afin de lancer des études quantitatives et qualitatives, recherches et enquêtes visant à approfondir davantage le phénomène des migrations en Tunisie.

Il a déclaré que l’Observatoire national de la migration a besoin des différentes institutions de recherche impliquées dans le domaine de la migration pour plus de coopération et de coordination afin de se familiariser avec le phénomène migratoire en Tunisie et de travailler à l’élaboration de politiques et de visions fondées sur des preuves, des chiffres et des données fiables.

Compréhension et résolution des migrations…

Quant au chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Azzouz Sami, il a salué l’intérêt que portent les autorités tunisiennes à la question des migrations au cours de cette étape, considérant que fournir des statistiques et des données sur ce phénomène est la pierre angulaire de sa compréhension et de la résolution des problèmes qui se posent.

Le quatrième Forum annuel des migrations se tient à l’initiative de l’Observatoire national de la migration et en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, à l’occasion de la Journée internationale des migrants, correspondant au 18 décembre de chaque année, qui est organisée cette année sous le slogan “Pour une meilleure gouvernance des migrations par des statistiques crédibles”.