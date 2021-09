Un mémorandum d’entente a été signé au ministère des Affaires sociales, lundi 6 septembre 2021, entre la Direction générale de la promotion sociale et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) visant à renforcer la logistique dans les centres d’encadrement et d’orientation sociale et promouvoir les compétences.

Selon un communiqué publié par le département des Affaires sociales, l’accord, qui a été signé par le directeur de la promotion sociale, Sami Belghith, et la représentante de l’OIM, a pour objectif de renforcer la logistique dans les centres d’encadrement et d’orientation sociale qui prennent en charge les migrants à Tunis, Sousse et Sfax, et l’unité de vie des adultes handicapés à Ezahrouni et la formation des travailleurs dans ces centres.

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, en présence du directeur de cabinet et le directeur de l’Observatoire national de la migration et des cadres du ministère.