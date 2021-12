Algérie – Tunisie : Un nouvel axe stratégique ?

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien, Kaïs Saïed ont affirmé mercredi à Tunis leur souci de renforcer “les relations historiques distinguées” unissant les deux pays, et ce dans le cadre d’une nouvelle orientation stratégique.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Président tunisien, en marge de sa visite en Tunisie, le Président Tebboune a mis en avant le souci de l’Algérie et de la Tunisie de “relancer la coopération bilatérale dans différents domaines”, en vue de parvenir à “une intégration économique et des perspectives unifiées, unies et communes”, et ce dans le cadre “des efforts communs tendant à consolider les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères” rapporte l’agence APS.

Le président de la République a également indiqué avoir convenu avec le président tunisien de “consolider le cadre juridique régissant les relations bilatérales au titre de cette nouvelle vision, par la signature d’un nombre important d’accords en vue de consolider la coopération bilatérale et l’élargir aux secteurs vitaux de notre action commune”.

Concernant la coopération économique entre les deux pays, le Président Tebboune a réitéré la détermination des deux pays à aller vers “une intégration économique qui permette aux deux peuples de vivre dans la prospérité”.

Pour sa part, le président Saïed a affirmé que les relations entre l’Algérie et la Tunisie “ont toujours été privilégiées à travers l’histoire et le seront davantage à l’avenir”.

“On ne peut faire face aux défis séparément. Nous devons conjuguer les efforts des deux pays”, a-t-il dit, ajoutant que “nous avons amorcé une nouvelle étape dans l’histoire” , faisant allusion à la coordination et à la coopération entre les deux pays.

Dans le même sillage, le Président Saïed a déclaré: “nous n’oublierons jamais la main tendue de l’Algérie pour panser les plaies de la Tunisie en temps de pandémie, ni comment elle a partagé avec nous ses réserves d’oxygène”.