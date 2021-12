Dans une lettre adressée à la CAF les clubs européens menacent de pas libérer les joueurs internationaux pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) – Cameroun du 9 janvier au 6 février – en raison des risques sanitaires.

L’ECA s’inquiète de l’absence de protocole et du risque que l’indisponibilité des joueurs soit plus longue que d’habitude en raison des quarantaines et restrictions de déplacement, sans compter les risques de contamination liés à l’émergence du variant Omicron du coronavirus.

L’association s’appuie également sur une précédente décision de la FIFA autorisant les clubs à retenir leurs joueurs en cas d’obligations de quarantaine.