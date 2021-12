L’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Tozeur vient de lancer le projet “Développement de la gestion stratégique des établissements d’enseignement supérieur”, projet financé par la Banque mondiale (BM).

Estimé à 467 000 dinars, ledit projet a pour objectif entre autres de moderniser l’Institut et d’appuyer sa capacité dans la gestion pédagogique, financière et administrative, indique le coordinateur du projet, Daoud Salah.

Il s’agit également de contribuer à appuyer l’autonomie financière de cet établissement et à accroître son attractivité et sa visibilité.

Le projet s’articule autour de cinq axes à mettre en œuvre d’ici 2022 et permettra d’obtenir le label de qualité ” ISO 21001 “, créé depuis 2018 et concerne la qualité de l’éducation et de la formation.