L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), en collaboration avec le ministère canadien de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et la Société canadienne de développement économique de Drummondville (SDED), organise les “Journées Québec Textile Tunisie”, et ce du 21 au 25 février 2022, pour recruter des travailleurs qualifiés dans le domaine textile.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ATCT, les postes demandés sont coupeurs de tissus, manœuvres des produits du textile, mécaniciens industriels dans le domaine du textile, Opérateurs de machine à coudre, patronniers des produits du textile, Opérateurs/opératrices de machines dans le domaine du textile et tapissiers-garnisseurs

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs CV à l’adresse offres.canada@atct.tn avant le 27 décembre 2021.

Les candidats retenus seront convoqués entre le 07 et le 11 février 2022.