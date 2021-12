République et entreprise sont exposées aux mêmes menaces et aux mêmes risques. Leur cause est commune.

Intervenant lors de la session inaugurale de la 3ème édition des Journées de l’entreprise (JES), vendredi 10 décembre 2021, la cheffe du gouvernement (CDG) a cherché à rassurer les chefs d’entreprise dont elle dit comprendre la déconvenue. C’était la première fois, en toute probabilité, que la CDG s’exprime en public. C’est à sa manière une façon pertinente de faire revenir l’entreprise au cœur des priorités du pays.

A cette occasion et pour souligner la solennité de la cause de l’entreprise, la CDG a réédité un discours de politique générale pour apaiser les tensions et prendre certains engagements précis.

Plaider en faveur du processus “Internationalization at home“

C’est en termes à peine voilés que la CDG a dit aux chefs d’entreprise qu’elle parraine leur cause juste. « Je vous ai tous compris », était son message crypté à leur adresse. Elle compatit pour tous les dommages indus qu’a supportés l’entreprise avec un cumul de défaillances et de négligences qui ont conduit le pays vers l’abîme, condamnant l’entreprise à la contreperformance.

Sans dévoiler la globalité de son programme, en gestation, elle a évoqué des mesures phares qu’elle entend appliquer pour soulager l’entreprise de tous les obstacles qui nuisent à sa vitalité. Elle a fait la promesse publique d’œuvrer au retour de la confiance, ingrédient fondamental pour l’économie.

Un nouveau contrat social

Aller vers un environnement d’affaires sain et un climat d’affaires incitatif, oui c’est possible, soutient la CDG. Elle envisage d’actionner la guillotine administrative pour éradiquer toutes les tracasseries et autres anachronismes réglementaires. On irait même vers un abandon des autorisations, et il faut s’attendre à la publication des listes négatives comme preuve de bonne volonté pour libéraliser l’environnement d’affaires.

C’est un nouveau contrat social que la République et l’entreprise généreront ensemble. Et l’événement fondateur de cet attelage bénéfique a été l’initiative du président de la République, le 25 juillet 2021. Avec détermination, la CDG s’est engagée à initier des réformes systémiques et holistiques. Fini le temps des demi-mesures, on met le cap sur les transformations décisives. Vivement cette nouvelle ère de la “best governance“.

Ali Abdessalam