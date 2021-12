Une installation solaire photovoltaïque (PV), présentée comme étant le premier projet “pilote” de partenariat public-privé, tuniso-allemand dans les énergies renouvelables destinées aux industriels, a été inaugurée, jeudi, au du site de production de la fromagerie tunisienne “SOUANI”, qui se trouve à Tebourba, à 30 km de Tunis (gouvernorat de la Manouba).

Cette installation, qui est d’une puissance de 85 kWp, permettra de couvrir 60% des besoins en électricité de la fromagerie pendant les heures d’ensoleillement, et de réduire sa consommation d’électricité du réseau de 30 % par an. Son raccordement au réseau a été reporté à la semaine prochaine en raison, des conditions météorologiques, selon les responsables.

L’économie de consommation d’électricité de cette fromagerie pourrait aller jusqu’a 40% et plus après une extension prévue, a indiqué Ali kanzari PDG de “SOLAR ENERGY SYSTEMS” (SES), la société tunisienne, qui a monté le projet en partenariat avec le fournisseur allemand d’EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction), “KRAFTWERK Renewable Power Solutions GmbH”.

Selon Kanzari, ce projet pourrait servir de bon exemple à suivre par les industriels et les privés, en particulier ceux qui demeurent encore réticents à s’investir dans les énergies renouvelables.

Le fournisseur allemand qui a déployé déjà d’autres systèmes à l’international, a opté pour la Tunisie “parce qu’il croit au pays et à sa transition énergétique”, a déclaré le directeur des nouveaux marchés chez KRAFTWERK, Roman Brinzanik, lors de la cérémonie d’inauguration tenue, en présence de responsables tunisiens et allemands et de représentants de bailleurs de fonds (UIB et SUNREF-Tunisie).

Le système PV de Souani, est financé par un crédit de l’UIB, une banque partenaire du programme SUNREF Tunisie, lequel aide les acteurs privés tunisiens, à investir dans la maîtrise de l’énergie et de la protection de l’environnement et encourage les institutions financières locales à les financer. Ce système devrait également, bénéficier d’une subvention d’investissement de (ANME).

“La Tunisie est également, dotée d’une position stratégique, très proche de l’Allemagne et des pays européens et elle dispose comme l’Allemagne, de projets de tous les niveaux et décentralisés. Ils vont des plus petits projets jusqu’aux grands parcs solaires”, a développé Roman Brinzanik . Il s’est dit, par ailleurs, intéressé et prêt à développer de projets similaires en Tunisie au futur.

Le directeur général de CPL SOUANI, Mohamed Saleh Gahbiche a expliqué à TAP, que son entreprise a opté pour l’énergie solaire “parce que l’industrie fromagère et autres activités de son groupe, dont la fabrication de crèmes glacées, ne peuvent pas se permettre des ruptures prolongées d’électricité, d’autant également, que le coût de l’énergie est devenu exhorbitant”

“Nous avons voulu réaliser une certaine autonomie d’énergie et nous voulons nous impliquer dans tout ce qui est technologie nouvelle et verte, en Tunisie, pour garantir un environnement sain et conforme au bien-être de nos concitoyens”, a ajouté le responsable. Selon les estimations des partenaires du projet, le système PV installé sur le toit de la fromagerie permettra de réduire ses émissions de CO2, d’environ 70 tonnes par an.

Un projet de référence!

Ricke Sohn, cheffe adjointe de la coopération allemande à l’Ambassade d’Allemagne à Tunis, est revenue, dans sa déclaration, sur les deux défis majeurs, auxquels fait face le solaire photovoltaïque en Tunisie: le financement et le manque de projets de référence.

“En Tunisie, le gisement du solaire est immense et le pays gagnerait à l’exploiter davantage. C’est pour cela, nous encourageons ce genre de partenariat pour la réalisation de projets concrets qui aident à déployer les énergies renouvelables et incitent les industriels à s’y investir”, a déclaré la responsable allemande.

Et d’ajouter “l’Allemagne qui a réussi à assurer 46% d’électricité à partir des énergies renouvelables (ER), en dépit de son faible potentiel d’ensoleillement, soutient la transition énergétique en Tunisie, pays qui dispose déjà de programmes de financement des ER et qui méritent d’être mieux connus pour en tirer meilleur profit”.

D’après elle, l’installation inaugurée aujourd’hui, jeudi, 9 décembre 2021, servira de “projet de référence” et de “modèle”. “le projet montre qu’il est possible et même profitable de produire sa propre électricité et partant de contribuer à la protection du climat, dans un contexte où le changement climatique est devenu un défi mondial. Les solutions technologiques existent, néanmoins, pour en réduire ses impacts”, a-t-elle encore dit.

En dépit de son potentiel d’ensoleillement et de son écosystème institutionnel, législatif et entreprenarial de plus en plus mature, en matière de déploiement des énergies renouvelables, la Tunisie avance très lentement vers la réalisation de son objectif de 30% d’ER à l’horizon 2030. La part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité n’est que de 3% actuellement.