Zaghouan : Récupération d’une terre domaniale agricole de 120 hectares à Djebel Oust

Une terre domaniale agricole d’une superficie de 120 hectares, située dans la localité de Djebel Oust (Gouvernorat de Zaghouan), vient d’être récupérée par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Zaghouan.

L’opération de restitution de ce bien, qui était squatté et illégalement exploité dans des activités agricoles depuis une année par une famille de la région, a eu lieu conformément à une décision émise par le gouverneur de Zaghouan et s’est déroulée en présence des autorités locales et des agents de sécurité, a souligné à l’Agence TAP, Ahmed Sakni, directeur régional des domaines de l’Etat.

La famille délogée a été provisoirement placée en colocation, en attendant d’être installée dans une habitation privée dont le loyer des 7 premiers mois sera pris en charge par le gouvernorat, a affirmé à l’Agence TAP la déléguée de Bir Mcherga, Asma Amri.