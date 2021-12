La deuxième phase du programme “Sehati”, mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l’appui de l’Union européenne, démarre en janvier 2022. Il vise à améliorer les services de santé de première ligne en Tunisie, indique la coordinatrice des programmes “Médecins sans frontières-Tunisie”, Zeineb Turki.

S’exprimant à la clôture de l’atelier national sur la première phase de “Sehati”, mercredi 8 décembre 2021, Turki a affirmé que ce programme a été organisé durant 3 ans (2019-2021) dans 13 gouvernorats avec un financement de 2,5 millions d’euros, précisant que la deuxième phase de ce projet concernera les 24 gouvernorats du pays et sera exécuté sur 3 ans avec la même enveloppe de financement.

Le programme Sehati a pour objectif d’instaurer les mécanismes de la bonne gouvernance et d’instituer la décentralisation à travers le développement des compétences des organisations de la société civile, le renforcement du dialogue entre ces organisations et les autorités locales afin d’identifier les besoins des citoyens en matière de services sanitaires.

Dans ce contexte, elle a précisé que 46 projets et 101 associations dans le secteur sanitaire ont bénéficié d’un soutien technique et financier, ajoutant que les associations partenaires avaient réalisé des projets dans le domaine de l’accès aux services sanitaires et de santé sexuelle et reproductive, de lutte contre la violence basée sur le genre social et de prévention contre l’addiction à la drogue, ainsi que des projets de lutte contre la pollution et de gestion des déchets et de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.