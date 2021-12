Voir, comprendre, sentir et peindre Carthage, ville d’inspiration éternelle, est l’idée de la sortie culturelle du 5 novembre 2021 (à partir de 11H00) en faveur des étudiants de l’ISBAT (Institut supérieur des beaux arts de Tunis) a déclaré Myriam Errais Borges, maître assistante à l’ISBAT Université de Tunis, historienne de l’art, artiste et Co auteur et directrice éditoriale de ” Confidences de Tunisie”…

Empruntant un grand circuit (libre de choix) à partir de l’esplanade du musée archéologique de Carthage, lieu de découverte des vestiges et pièces maîtresses : mosaïques, bas-reliefs et sculptures… pour poursuivre le voyage au Théâtre antique, aux thermes, au Tophet et au Quartier Magon ainsi que les vestiges de la damous el karita dans le prolongement de la grande mosquée, cette sortie , a ajouté Myriam Errais Borges, se veut un grand événement sur l’esplanade du site archéologique de Carthage qui se pose comme une poésie visuelle pour enrichir cours théoriques et ateliers en faveur des étudiants “beauzartistes” notamment ses cours sur les arts et les civilisations.

L’idée de cette invitation à une carte blanche à Carthage qui se concrétise enfin après plusieurs reports à cause de la Covid 19, a-t-elle précisé, est de réunir des personnes d’horizons variées d’industries culturelles passionnées et de les mettre en lien avec une jeunesse brillante autour d’une immersion à Carthage offerte aux première année AP, qui est un prélude aux voyages tant espérées vers les plus grandes contrées du monde mais aussi une porte ouverte vers un avenir prometteur ou art et patrimoine esprit et création se mêlent.

Comme un jeu de regards croisés joué à plusieurs, son initiative s’est vue enrichie de la présence du conservateur en chef du Musée National de Carthage Moez Achour, de l’enfant de Carthage l’auteur éditeur de Apollonia, Abdelaziz Belkhodja, d’une artiste peintre auteure de haïku Rachida Jerbi et également de la créatrice Latifa Hizem entrepreneuse et auteur de la ” Légende de Carthage ” pour Naksha Handcrafted, une collection présentée à la Stockholm Fashion Week en septembre 2021.

Parce que fouler une terre sacrée pour la première pour les 3/4 des étudiants est un point de départ vers une vie pleine de sens, “selon mon expérience cette rencontre post éclipse lunaire du 4/12 promet d’être lumineuse éclairante et instructive”, but recherché par Myriam Errais Borges, enseignante en art et civilisations à l’ISBAT.

La sortie où l’inspiration, sensibilité, émotion, partage , voyage et rêve s’entremêlent, se veut une occasions pour faire sortir les étudiants des salles de cours théoriques et des amphithéâtres surtout que la plupart d’entre eux n’a jamais visité Carthage ou autres sites ou musées, a expliqué l’artiste. Et d’ajouter “c’est une occasion pour nous tous de se retrouver sur des lieux sacrées du patrimoine, sur le promontoire qui va démarrer par un moment de recueillement sur la place de l’ancienne Agora”.

Les étudiants auront l’embarras du choix au niveau des conférences qui seront données par Moez Achour, Abdelaziz Belkhodja conférencier spécialiste des guerres puniques et du maître incontesté Hannibal, de Latifa Hizem créatrice internationalement connue et de l’artiste peintre autodidacte Rachida Jerbi qui va animer un atelier d’art avec Myriam Errais Borges où tous les conférenciers et étudiants auront le choix entre un dessin en fusain, pastel peinture, etc., ce qui est “pour moi l’élément le plus intéressant parce que la gestuelle de l’artisan et de l’artiste est quelque chose d’induit et un héritage et le ressentir sur place sera un moment très fort” a-t-elle précisé.

Après l’esplanade du site de Carthage, -cette ville punique, romaine, qui à partir du Vème siècle, deviendra tour à tour vandale, chrétienne, islamique, et ces couches successives seront autant de points d’attaches culturels et de lieux d’expression artistique et spirituels, pour ses habitants venus de différentes contrées mais aussi la ville du Patrimoine mondial aux Soixante Carthagène de par le monde sera révélée à tous, grâce aux fouilles du Père Delattre, des époux Picards, aux engagements de A. Beschaouch, aux travaux des époux Ennabli, et divers auteurs reconnus comme A. Belkhodja et Latifa Hizem- et la visite des villas romaines où les étudiants pourront visiter l’exposition “KHOUDHA” de Mouna Jemal Siala (artiste photographe et enseignante de l’université de Tunis), pour la première fois en osmose avec Carthage l’éternelle, les étudiants peuvent terminer le circuit à Sidi Bou Said avec les escales suivantes : Palais Ennajma Ezzahra (musée des musiques arabes du Baron d’Erlanger), Café des Nattes, Sahn de la mosquée de Sidi Bou Said et son mausolée, Dar Zarrouk et Dar Said (maisons traditionnelles), Café des Délices et sa vue sur le port de Sidi Bou Said et le Musée A. Alaia…le tout dans une escapade évasive et tenace qui laisse libre cours à la propre interprétation , à l’imagination, aux émotions et aux passions pour une Cité qui continue et continuera d’inspirer les plus grands.