Organisée à Madrid en Espagne, l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT, organisme onusien en charge du tourisme, a dévoilé les meilleurs exemples de villages qui font du tourisme une source d’opportunités et un moteur du développement durable ou « Best Tourism Villages » by UNWTO.

Cette initiative vise à promouvoir le rôle du tourisme dans la sauvegarde des villages ruraux, ainsi que de leurs paysages, de leur diversité naturelle et culturelle, et de leurs valeurs et activités locales, sans oublier la gastronomie, comme l’indique l’OMT sur son site web.

Il en sort une liste de 44 villages de 32 pays répartis sur les cinq régions touristiques du monde qui ont obtenu cette reconnaissance en 2021. Ces villages se distinguent par leurs ressources naturelles et culturelles ainsi que par leurs actions innovantes et transformatrices et leur engagement en faveur d’une expansion du tourisme conforme aux Objectifs de développement durable (ODD).

Pour examiner ces 44 villages, l’OMT a mis en place un comité consultatif indépendant sur la base de plusieurs critères relevant de neuf domaines :

Ressources culturelles et naturelles

Promotion et conservation des ressources culturelles

Durabilité économique

Durabilité sociale

Durabilité environnementale

Potentiel et développement du tourisme et intégration de la chaîne de valeur

Gouvernance et priorisation du tourisme

Infrastructures et connectivité

Santé, sûreté et sécurité.

En outre, l’initiative Best tourism Villages by UNWTO s’appuie sur trois piliers :

Le Label ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ pour distinguer un village qui est un exemple remarquable de destination de tourisme rural, qui possède des atouts culturels et naturels reconnus, qui préserve et promeut les valeurs, les produits et les modes de vie ruraux et communautaires, et qui est clairement attaché à l’innovation et à la durabilité dans toutes ses dimensions (économique, sociale et environnementale). Le Programme de mise à niveau ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ qui bénéficiera à des villages qui ne satisfont pas entièrement aux critères fixés pour recevoir cette reconnaissance. Ces villages seront soutenus par l’OMT et ses partenaires en vue d’améliorer des aspects des domaines identifiés comme présentant des insuffisances lors du processus d’évaluation. Le Réseau ‘Best Tourism Villages by UNWTO’, un espace pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, d’enseignements et d’opportunités. Il réunira les représentants des villages auxquels a été décerné le label ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ et les villages participant au Programme de mise à niveau, ainsi que des experts et des partenaires publics et privés engagés en faveur de la promotion du tourisme pour le développement rural.

Pour y figurer, il fallait obtenir un minimum de 80 des 100 points possibles.

Le tourisme comme moteur du développement rural et de l’inclusion

Le secrétaire général de l’OMT, le Géorgien Zurab Pololikashvili, estime que « le tourisme peut être un moteur de cohésion et d’inclusion sociales en favorisant une répartition plus équitable des bénéfices sur l’ensemble du territoire et en autonomisant les communautés locales. Cette initiative récompense les villages qui s’engagent à faire du tourisme un puissant moteur de leur développement et de leur bien-être ».

Au total, 174 villages ont été proposés par 75 États membres de l’OMT (chaque État membre pouvait présenter un maximum de trois villages) dans le cadre de l’initiative pilote de 2021. Parmi eux, 44 ont été reconnus « Best Tourism Villages by UNWTO ». Vingt autres villages participeront au programme de mise à niveau de l’initiative. Les 64 villages sélectionnés feront partie du réseau des Best Tourism Villages de l’OMT.

On notera cependant une surprise de taille : la France ne compte aucun village sur la liste de l’OMT 2021. Malheureusement également, la Tunisie ne figure pas sur la liste des Best Tourism Villages by UNWTO 2021, par contre il y a quatre pays arabes (Liban, Maroc, Oman et Arabie saoudite), quatre pays africains (Île Maurice, Rwanda, Kenya et Ethiopie).

La prochaine édition débutera en février 2022.