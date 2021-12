Le ministère des affaires sociales a annoncé la réouverture de la plateforme en ligne pour faire bénéficier les établissements touristiques et de l’artisanat impactés par la pandémie du Covid-19 des aides exceptionnelles et circonstancielles au titre du mois de novembre 2021 et ce durant la la période allant du 1er au 7 décembre 2021.

Le ministère a précisé dans un communiqué publié mercredi que toutes les demandes seront déposées sur la plateforme helptourism.social.tn conformément à l’article 32 de la loi des finances pour l’exercice 2021 et des décisions conjointes des ministres des affaires sociales et de l’économie et des finances et de l’appui à l’investissement en date du 25 janvier 2021.