Après l’annonce d’un nouveau variant Covid-19 (Omicron) particulièrement résistant et à transmission rapide, le monde panique et se protège en fermant les frontières et en renforçant les mesures de protection tout en se posant des questions sur l’efficacité des vaccins actuels contre ce nouveau mutant.

Dans des déclarations au Financial Times, Stephane Bancel, patron de Moderna, a estimé qu’il y aura une baisse significative de l’efficacité des vaccins actuels tout en indiquant que la production de nouvelles formules prendra des mois.