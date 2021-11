Tunisie Telecom a pris part comme sponsor « DIAMOND » à la septième session du forum de l’ENSIT (Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Tunis), qui s’est tenue le 24 novembre 2021 à la Cité de la Culture à Tunis, sous le thème « Work 4.0 ».

A cette occasion, la directrice centrale du Capital humain et transformation chez le Tunisie Telecom (TT), Dorsaf Béjaoui, a fait savoir que « la participation de TT à cette édition émane de sa responsabilité sociétale ayant pour principal objectif de fournir de l’accompagnement aux étudiants et de leur aider à réfléchir sur leur carrière professionnelle, dans ce contexte économique qui évolue d’une manière rapide ».

En effet, ce forum constitue une grande opportunité pour les jeunes puisque c’est un espace d’échange et de partage entre enseignants, chercheurs, étudiants et entreprises, permettant de renouer les liens et de partager les expériences avec les jeunes.

A noter que 1 200 personnes étaient présentes à cette manifestation, entre étudiants et industriels.